Ташкент, , 09:18 — REGNUM $100 млн на экстренные меры против коронавируса планирует привлечь правительство Узбекистана, сообщили 13 апреля в пресс-службе министерства финансов республики.

Совместный проект планируют реализовать министерство финансов, министерство здравоохранения республики и Всемирный банк. Проект одобрят в ближайшее время, сообщили в минфине.

Около $29 млн направят на укрепление системы здравоохранения, $70 млн — на поддержку домохозяйств и $1 млн — на административный ресурс для реализации проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк планирует выделить Узбекистану $1,2 млрд на борьбу с распространением коронавируса. Деньги направят на поддержку системы здравоохранения.

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