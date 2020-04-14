Самара, , 09:17 — REGNUM Рост числа обращений в органы службы занятости для постановки на учет зафиксирован в Самарской области. Об этом 13 апреля сообщила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина на еженедельном оперативном совещании в режиме видеоконференции.

По ее словам, в настоящее время в Самаре начал работу дополнительный отдел центра занятости по Заводскому шоссе, 31. Помимо этого, был скорректирован график работы других ЦЗН.

Так, центры занятости Самары и Тольятти до 30 апреля 2020 года будут принимать граждан с 8:00 часов до 20:00 часов. А в случае большого числа обращений, их обрабатывать начнут и в выходные дни.

По словам Ирины Никишиной, центры занятости в Самаре смогут принять порядка 480 человек в день, а в Тольятти — 400 человек в день. Всего же в Самарской области пропускная способность ЦЗН составляет свыше 2100 человек в день.

Отмечается, что в настоящее время постановка граждан на учет в качестве безработных осуществляется и в дистанционном режиме. Для этого нужно иметь подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. Так, с 28 марта 2020 года через этот портал граждане подали 8818 электронных заявлений.

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