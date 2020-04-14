Москва, , 09:20 — REGNUM Примерно каждый четвёртый работодатель в России намерен сократить зарплаты работникам в ближайшие полгода. Таковы результаты исследования платформы поиска работы HeadHunter, пишут 14 апреля «Известия».

Отмечается, что в намерении уменьшить зарплаты признались 27% опрошенных работодателей, ещё 37% готовы сократить число работников. Среди опрошенных 9% подчеркнули, что зарплаты «точно уменьшатся», а 18% отметили, что зарплаты «скорее уменьшатся».

При этом в 30% компаний заявили, что зарплаты останутся прежними, а в 5% собраются увеличить вознаграждение работникам. Уверены в увеличении зарплат в 1% компаний.

Уверены в сокращении числа работников 12% работодателей, 25% полагают, что это скорее всего произойдёт. Не будут менять численность штата в 22% компаний, еще 21% работодателей готов набрать дополнительных сотрудников.

Опрос проходил со 2 по 9 апреля, в нём приняли участие представители более 350 компаний.

Читайте также: Последствия корнавируса: безработицы и урезания зарплат не избежать