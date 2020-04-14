Кейптаун, , 09:14 — REGNUM Поскольку некоторые ограничения на ведение бизнеса в ЮАР могут вскоре быть сняты, крупнейший в мире производитель платины, компания Sibanye-Stillwater, начнет ограниченный объем добычи и переработки металла с разрешения правительства. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

В соответствии с заявлением, добыча будет возобновлена со вторника, 14 марта. В заявлении Sibanye-Stillwater также говорится, что совет компании и исполнительное руководство пожертвуют одну треть своих зарплат в течение следующих трех месяцев в фонд солидарности, который правительство ЮАР создало, чтобы помочь людям, наиболее пострадавшим от воздействия вируса.

Напомним, что в марте, когда президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о строгом общенациональном карантине в попытке остановить распространение коронавируса, в связи с чем шахты в стране были вынуждены полностью прекратить производство.

Горнодобывающая промышленность является ключевым сектором экономики страны, которая, однако, находилась в кризисе еще до пандемии коронавируса. Центральный банк страны предсказывает, что из-за вызванного пандемией мирового кризиса сотни тысяч рабочих мест в ЮАР будут потеряны, однако некоторые экономисты опасаются, что их число будет исчисляться миллионами.