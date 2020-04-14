Екатеринбург, , 09:12 — REGNUM Депутаты городской думы Екатеринбурга решили не обращаться к мэру города Александру Высокинскому за помощью для предпринимателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM с заседания гордумы.

В самом начале заседания парламентарий Андрей Пирожков предложил обратиться к градоначальнику для «принятия комплекса мер по помощи малым и средным предприятиям». Инициатива вызвала большое обсуждение среди депутатов: одни заявляли, что мэрия уже работает в данном направлении, другие — что необходимо принятие дополнительных решений, в частностии, обнуление ставки налога на имущество ИП.

Одним из последних выступил вице-спикер Виктор Тестов: он уточнил, что мэрия уже зовёт депутатов в рабочую группу по данному вопросу.

В итоге на голосовании вопрос не набрал нужное количество голосов депутатов, чтобы его полноценно рассмотрели в рамках повестки.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Екатеринбурга может потерять до 9 млрд рублей из-за пандемии коронавируса. Об этом заявлялось на совещании с участием градоначальника.

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