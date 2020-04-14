Москва, , 09:40 — REGNUM Компания «Аэрофлот» уменьшила количество рейсов по России второй раз в течение апреля. Это следует из данных на сайте компании.

Сокращения коснулись перелётов из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Краснодар. Ранее перевозчик проинформировал об уменьшении количества рейсов из-за падения спроса на внутренние перевозки, связанного с ограничениями из-за коронавируса. Новое расписание было опубликовано на период с 4 по 10 апреля. Теперь, как следует из расписания на 14 — 20 апреля, рейсов снова стало меньше.

Так, вместо десяти рейсов в Санкт-Петербург осталось от трёх до восьми в зависимости от дня недели. До первого сокращения «Пулково» принимал 140 самолётов «Аэрофлота» в неделю.

В Сочи выполнялось 77 рейсов в неделю, теперь — от одного до трёх в день. Краснодар принимал 49 лайнеров «Аэрофлота» в неделю, вылетавших из Москвы, теперь их восемь.

Как сообщало ИА REGNUM, в России все международные рейсы были приостановлены на фоне пандемии коронавирусной инфекции, заметно сократилось и воздушное сообщение внутри страны.

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