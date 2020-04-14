Нур-Султан, , 09:01 — REGNUM Продовольственные товары в Казахстане по итогам марта 2020 года подорожали на 9,3%. Об этом 14 апреля заявил глава Национального банка республики Ерболат Досаев на заседании правительства.

По его словам, уровень инфляции в республике в годовом выражении составил 6,4%, превысив целевой коридор в 4−6%. Министр отметил, что непродовольственные товары подорожали на 5,5%, платные услуги — на 3,5%.

Сахар в марте подорожал на 8,5%, овощи и фрукты — на 5,1%, гречка — на 2,5%. Месячный показатель инфляции достиг 1,7%, что стало наибольшим показателем с 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2020 года ВВП Казахстана вырос на 2,7%. Правительство республики ожидает снижения этого показателя к концу года на 0,9%.

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