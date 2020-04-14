Москва, , 08:57 — REGNUM Министерство финансов России может нарастить закупки золота в Гохран, чтобы обеспечить бесперебойную добычу золота. Такое предложение изложено в письме Союза золотопромышленников России Минфину, пишет 14 апреля «Коммерсантъ».

Покупать золото предложено на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые поступят в бюджет после покупки Центробанком доли в Сбербанке. Такие закупки бюджет не предусматривал, однако Минфин может их осуществить, исходя из последней редакции закона о приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса и установлении особенностей исполнения бюджета в 2020 году.

Редакция закона позволяет выделять средства на действия, препятствующие ухудшению экономики страны. Запрос издания в Минфин пока остаётся без ответа.

В горнорудной компании Polymetal отметили, что инициатива золотодобытчиков поможет стабилизировать рынок драгоценных металлов. В компании «Полюс» также одобрили меры по балансировке сбыта золота на внутреннем рынке.

Ранее Банк России приостановил покупку золота на внутреннем рынке с 1 апреля 2020 года. В 2019 году монетарное золото регулярно приобреталось ЦБ для пополнения золотовалютных резервов. Кроме того, экспорт российского золота в основные мировые центры торговли металлом оказался затруднён на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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