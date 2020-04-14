Тбилиси, , 09:01 — REGNUM Запретить работу онлайн-казино в Грузии на время действия карантинного режима призвала правительство депутат грузинского парламента от фракции «Независимые депутаты» Мариам Джаши на заседании парламентского бюро 13 апреля. Об этом сообщает агентство Report.

«На фоне пандемии коронавируса, социальной изоляции и растущего экономического кризиса, мы видим, как в интернете все чаще прибегают к азартным играм», — сказала депутат.

Джаши отметила, что увлечение онлайн-казино может усугубить тот кризис, которые назревает в стране из-за введения карантина. Она призвала временно запретить доступ к интернет-ресурсам и закрыть возможность для перечисления денег подобным платформам.

Как сообщало ИА REGNUM, карантинные меры в Грузии действуют с 21 марта по 21 апреля. Власти не исключают, что срок из действия будет продлен.

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