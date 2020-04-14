Москва, , 08:17 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 13 апреля завершились снижением на 0,22% и закрылись на отметке $31,84. На европейской сессии цена на нефть снижалась до $30,61 за баррель. Нефти не хватало драйверов для роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альнари» Владислав Антонов.

Участники рынка считают недостаточным сокращение добычи на 10 млн баррелей, чтобы стабилизировать нефтяной рынок. Тем не менее цена остается торговаться выше 30 долларов после встречи ОПЕК+. На американской сессии она восстановилась до $32,46.

Вследствие пасхальных праздников активность инвесторов и объемы торговых операций на рынке были низкими. Нефтяной рынок остаётся слабым из-за масштаба последствий пандемии коронавируса (снижение спроса на нефть и нефтепродукты).

Сегодня, 14 апреля, на торгах в Азии нефть подорожала на 1,11%. Цена повышается вслед за фьючерсами на американские фондовые индексы.

Девять штатов в США на Восточном и Западном побережье заявили, что они начали планировать медленное открытие экономик и снятие жестких приказов оставаться дома на фоне признаков, что худшее в пандемии коронавируса в США прошло.

В мире замедлились темпы роста заражения коронавирусом. Для всех рынков это позитивный фактор. Участники рынка находятся в ожидании новых драйверов. Если Европа поддержит положительную динамику, то к закрытию дня цен может вернуться к уровню $34,20.

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