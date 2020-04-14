Чебоксары, , 08:06 — REGNUM Чувашия получит очередные федеральные средства на дополнительные выплаты медицинским работникам, которые оказывают помощь заражённым коронавирусом. Соответствующее распоряжение о распределении средства подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

На выплаты стимулирующие характера и другие расходы из резервного фонда федерального правительства выделяется 50 млрд рублей, в том числе свыше 1,575 млрд рублей будет направлено в регионы Приволжского федерального округа. Чувашия получит 78 777,7 тыс. рублей.

Напомним, максимальная сумма из регионов ПФО предусмотрена для Башкирии (248 576 тыс. рублей), минимальная — для Мордовии (42 461,5 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в регионы Приволжского федерального округа из федерального бюджета направлено 1 128 987,1 тыс. рублей в качестве стимулирующих выплат для медицинских работников «за особые условия труда и дополнительную нагрузку». В том числе Чувашия получила 48 157,5 тыс. рублей.

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Отметим, на 13 апреля, в Чувашии под медицинским наблюдением находились более 860 человек, в том числе на домашнем карантине — 702 жителя, в условиях обсерватора — 42 человека. Госпитализированы 118 человек, включая 11 несовершеннолетних. По данным чувашских властей, с начала пандемии в республике установлено 66 случаев заражения, два пациента выписаны после выздоровления.

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