Амстердам, , 08:03 — REGNUM Нижняя палата нидерландского парламента призвала правительство страны оказать поддержку фрилансерам и заёмным и сезонным работникам, которые потеряли работу в результате коронакризиса. Большинство фракций в палате поддержало соответствующее предложение Партии труда и партии Зелёные левые.

Партии призывают к финансовой поддержке этих работников, которые не могут рассчитывать на пособие по безработице.

Депутаты сочли несправедливым существование мер по поддержке предпринимателей при отсутствии соответствующих мер для заёмных работников. В Партии труда в этой связи заявили о «забытой группе населения».