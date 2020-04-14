Салехард, , 07:57 — REGNUM Бюджетные доходы Ямала продолжают расти несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом сообщила директор департамента финансов ЯНАО Альбина Свинцова.

Объём поступивших доходов в консолидированный бюджет ЯНАО составил 57 млрд рублей, что на 5% выше доходов за аналогичный период 2019 года. Объём расходов — 43 млрд рублей, что на 16% выше аналогичного показателя прошлого года на 22%.

Объём налоговых поступлений в первом квартале 2020 года остался в ЯНАО на уровне прошлого года. В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимают налог на имущество организаций — 38%, и налог на прибыль организаций — 40%, НДФЛ составил 20%.

Неизменными остаются основные налогоплательщики. Это предприятия топливно-энергетического комплекса — «Газпром», «НОВАТЭК», «Газпром нефть», «Роснефть» и их дочерние организации, на долю поступлений от которых приходится более 70% доходов консолидированного бюджета ЯНАО.