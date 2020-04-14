Нижний Новгород, , 07:55 — REGNUM Регионы Приволжского федерального округа получат из федерального бюджета 1 575 199,8 тыс. рублей в качестве стимулирующих выплат медработникам, оказывающим помощь пациентам с подтверждённых заражением коронавирусом. Больше всего средств будет направлено в Башкирию и Пермский край, минимальный размер предусмотрен для Ульяновской области и Мордовии. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Документ опубликован на сайте правительства. Согласно распоряжению, между регионами России распределено более 45 млрд рублей из резервного фонда правительства на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых установлено инфицирование коронавирусом. В том числе регионы Поволжья получат более 1,575 млрд рублей.

Согласно документу, из регионов Приволжского федерального округа наибольший размер трансфертов получит Башкирия — 248 576 тыс. рублей. Далее идут Прикамье и Нижегородская область, где на стимулирующие выплаты врачам предусмотрено соответственно 178 576,1 тыс. и 168 924,9 тыс. рублей.

Также значительные средства предусмотрены для врачей Татарии (163 290,5 тыс. рублей), Самарской области (129 633,8 тыс. рублей), Оренбуржья (111 406,6 тыс. рублей) и Удмуртии (100 442,7 тыс. рублей).

В остальных поволжских регионах при данном распределении межбюджетных трансфертов выплаты не превысят 100 млн рублей. Саратовская область получит 95 872,8 тыс. рублей, Чувашия — 78 777,7 тыс. рублей, Пензенская область — 78 163,6 тыс. рублей, Кировская область — 61 779,5 тыс. рублей.

Меньше всего средств предусмотрено в качестве стимулирующих выплат врачам Марий Эл (61 291,6 тыс. рублей), Ульяновской области (56 002,5 тыс. рублей) и Мордовии (42 461,5 тыс. рублей).

Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами подчёркивал необходимость поддержки «медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью», помогают пациентам с установленным заражением коронавирусом. По поручению президента Владимира Путина подписано распоряжение правительства о выделении средств на дополнительные выплаты медикам.

«Эти выплаты получат и те медики, которые работают в учреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, включая силовые и правоохранительные структуры», — уточнил глава российского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 13 апреля 10:30 мск подтверждено 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала наблюдений в Поволжье выявили 1030 случаев заражения.

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