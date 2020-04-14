Бугульма, Татария, , 07:49 — REGNUM В арбитраж Татарии от АО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» поступило пять исков об истребовании долгов с управляющих компаний Бугульмы. Долги некоторых компаний превысили уже 25 млн рублей. Иски пока не приняты к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Все пять исков поступили в суд 10 апреля 2020 года. В числе ответчиков — ТСЖ «Тан» (долг — 81,6 тыс. рублей), ООО «УК «Нефтяник» (25 325 641,04 рубля), ООО «Управляющая компания «Тан» (2 821 095,89 рубля), ООО «Управляющая компания «Уют-4» (1 112 412,15 рубля) и ООО «Управляющая компания «ЖЭУ-6» (долг — 3 397 396,46 рубля).

Напомним, в связи с пандемией коронавируса власти пообещали россиянам, что просрочка платежей за поставленные услуги ЖКХ не повлечёт начисление пени и штрафов.