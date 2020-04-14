Иркутск, , 07:45 — REGNUM В Иркутской области, где выявлено уже более сорока случаев заражения коронавирусом, с сегодняшнего дня, 14 апреля, разрешается деятельность парикмахерских и салонов красоты. Как сказано в официальном сообщении регионального правительства, такие заведения могут быть открыты только в том случае, если они расположены вне торгово-развлекательных центров.

«Задача власти — найти баланс между заботой о здоровье и безопасности людей и сохранением деятельности социально значимых производств», — подчеркнул врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

К работе организаций, которым разрешено работать во время действия режима самоизоляции, предъявляются особые требования.

По состоянию на утро 14 апреля в Приангарье выявили уже 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 36 человек были госпитализированы в инфекционные отделения, ещё двое — выздоровели и двое — погибли.

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