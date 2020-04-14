Москва, , 07:41 — REGNUM Новое соглашение о сокращении уровня добычи нефти, принятое странами ОПЕК+, назвал необходимой России глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков в интервью газете «Коммерсант».

"Сделка необходима. В условиях очень сильного падения спроса на нефть, которое мы наблюдаем, единственной эффективной стратегией является управляемое согласованное снижение общей мировой добычи, — объяснил он. — Оно точно лучше, чем снижение добычи из-за того, что заполнились все нефтехранилища».

Вместе с тем, подчеркнул Дюков, ситуация несопоставима с заключением Брестского мира сто лет назад. Такую оценку сделке ранее дал вице-президент и совладелец нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун.

«Не согласен, — ответил глава «Газпром нефти». — Соглашение нужно, причем нужно всем производителям, и в нём нет ничего унизительного».

Он добавил, что даже если бы соглашение не было достигнуто, то это не стало бы катастрофой для российской нефтяной отрасли, поскольку она обладает достаточным запасом прочности на такие случаи.

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