Ульяновск, , 07:16 — REGNUM В Ульяновской области предприятиям разрешат возобновить работу при представлении «доказательств того, что все меры профилактики соблюдены». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём вечернем видеообращении 13 апреля губернатор Сергей Морозов.

Глава региона отметил, что в правительстве «закончилась дискуссия о том, что делать с региональной экономикой, которая несёт огромные потери».

«Взвесив все «за» и «против», мы приняли решение внести еще одно изменение в указ. Оно будет касаться тех предприятий, которые готовы выйти на работу и обеспечить на своей территории правила, которые предписаны Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения Российской Федерации. Мы будем разрешать им работу только в заявительном порядке, после того, как они представят нам доказательства того, что все меры профилактики соблюдены», — сказал Сергей Морозов.

При этом, по его словам, в регионе будут продолжены «инспекционные проверки всех предприятий и организаций региона»:

«И если у них будут выявляться нарушения, мы будем их штрафовать, причём на очень значительные суммы, а работу предприятий прекращать».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом, первично подтверждено инфицирование ещё у 23 жителей, ожидаются первые результаты исследования ещё у 80 контактных лиц.

Напомним, в Ульяновской области 13 апреля должны были возобновить работу рынки, парикмахерские, салоны красоты и другие предприятия, но утром власти отыграли назад: условия самоизоляции менять не будут, но ужесточат санитарные требования для предприятий, которые ранее возобновили работу.

Читайте ранее в этом сюжете: Передумали: рынки и парикмахерские Ульяновской области останутся закрытыми