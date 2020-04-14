Ульяновск, 14 апреля 2020, 07:16 — REGNUM В Ульяновской области предприятиям разрешат возобновить работу при представлении «доказательств того, что все меры профилактики соблюдены». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём вечернем видеообращении 13 апреля губернатор Сергей Морозов.
Глава региона отметил, что в правительстве «закончилась дискуссия о том, что делать с региональной экономикой, которая несёт огромные потери».
При этом, по его словам, в регионе будут продолжены «инспекционные проверки всех предприятий и организаций региона»:
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом, первично подтверждено инфицирование ещё у 23 жителей, ожидаются первые результаты исследования ещё у 80 контактных лиц.
Напомним, в Ульяновской области 13 апреля должны были возобновить работу рынки, парикмахерские, салоны красоты и другие предприятия, но утром власти отыграли назад: условия самоизоляции менять не будут, но ужесточат санитарные требования для предприятий, которые ранее возобновили работу.
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