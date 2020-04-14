Эр-Рияд, , 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно их данным, майские цены для стран Азии были снижены на $2,95 — $5,5 за баррель. При этом возросла цена на поставки нефти в США на $2,50 — $4,2 за баррель. Стоимость поставок саудовской нефти в Европу осталась прежней.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля была заключена сделка ОПЕК+ о снижении объемов добычи нефти почти на 10 млн баррелей в сутки. При этом президент США Дональд Трамп отметил, что сокращение нефтедобычи достигнет 20 млн баррелей в день. Он подчеркнул, что распространяемая в СМИ информация не совсем верна.

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