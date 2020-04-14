Барнаул, , 06:48 — REGNUM Судя по данным, опубликованным на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в I квартале 2020 года в Алтайском крае обанкротилось 29 компаний и 222 гражданина.

«В 2019 году обанкротились 157 фирм и рекордное количество граждан — 578 человек», — пишет Politsib.ru.

Местные предприниматели не исключают, что если период нерабочих дней продлится, количество разорившихся может удвоиться. Ранее более 30 представителей алтайского бизнеса написали открытое обращение губернатору региона Виктору Томенко, в котором назвали решение российского президента Владимира Путина «сокрушительным ударом по экономике» и призвали отменить нерабочий месяц.

«Для большинства из нас грядущий полуторамесячный простой несет неминуемые проблемы, следствием которых неизбежны банкротства, сокращение деятельности, существенное снижение числа рабочих мест», — сказано в петиции.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с эпидемией коронавируса российский президент Владимир Путин был вынужден уже трижды обращаться к нации. В своём втором заявлении он сказал о необходимости продления нерабочих дней до 30 апреля включительно, поскольку пик эпидемии ещё не пройден.