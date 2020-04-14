Анадырь, , 06:58 — REGNUM В Билибино на Чукотке летом планируют снести аварийный пятиэтажный дом.

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Дом 1972 года постройки находится в центре города на улице Курчатова. Всем расселённым семьям были выделены квартиры с комфортными условиями для проживания.

«Сумма запланированных работ — 11,4 млн рублей. Контракт находится в стадии заключения», — пишет ИА «Чукотка».

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске обрушилась жилая двухэтажная «сталинка». Дом давно признан аварийным, но подлежащим реконструкции. Жители не один год судились из-за этого с администрацией Хабаровска.