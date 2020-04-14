Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:33 — REGNUM В свердловском Нижнем Тагиле разработан план первоочередных мер по оказанию поддержки предпринимателям. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идёт о помощи малому и среднему бизнесу. Также в список угодили некоммерческие организации. Из-за распространения коронавируса они оказались в зоне риска.

Среди мер поддержки значатся перенос срока уплаты авансовых платежей по земельному налогу, отсрочка платежа по аренде муниципальных участков земли, отмена штрафов и пеней по договорам аренды муниципального имущества и т.д. А владельцам торговых центров местные власти рекомендуют понизить размер арендной платы до уровня стоимости содержания недвижимости либо давать отсрочки, а также отменить начисление пеней штрафов.