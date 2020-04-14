Чебоксары, , 06:27 — REGNUM В Чувашии в 2020 году часть средств резервного фонда республики будет направлена на подготовку и проведение голосования по поправкам к Конституции. Соответствующее распоряжение подписал врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно документу, из регионального резервного фонда ЦИК Чувашии получит 59 333,1 тыс. рублей.

«На проведение мероприятий по оказанию содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также в информировании граждан Российской Федерации о его проведении в 2020 году», — говорится, в частности, в документе.

Средства предусмотрены на «обеспечение непредвиденных расходов, возникающих при выполнении полномочий» органов власти.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, всероссийское голосование по поправкам к Конституции из-за пандемии коронавируса перенесено на неопределенный срок. Первоначально предполагалось, что оно состоится 22 апреля.