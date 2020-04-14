Хабаровск, , 06:51 — REGNUM В результате «опережающего развития» регионы Дальнего Востока потеряли десятки тысяч рабочих мест за последние три года. Итоги десятилетия не менее печальны. В потерях только за последние три года — 102,7 тыс. рабочих мест.

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Рейтинг регионов России по числу созданных рабочих мест обнародовало РИА Новости. Худшие результаты в ДФО показал регион, который, по всем расчётам должен бы быть флагманом: Приморский край. За последние три года субъект, который щедро снабдили и ТОРами, и свободным портом Владивосток, административный центр региона получил статус столицы Дальнего Востока, в котором ежегодно проводится Восточный экономический форум, утратил 43,8 тыс. рабочих мест. А за последние 10 лет — 41,4 рабочих мест. Приморский край занимает в рейтинге 76 строчку из 85 возможных.

Ненамного лучше ситуация обстоит в Хабаровском крае.

За последние три года регион потерял 23,5 тыс. рабочих мест, за последнее десятилетие — 9,5 тыс. У региона 61 позиция в рейтинге.

В двух крупнейших регионах усиленно развиваемого Дальнего Востока ситуация резко ухудшилась именно в последние три года — с 2017 по 2019.

Один из дальневосточных «новичков», Бурятия, за последние три года утратила 15,9 тыс. рабочих мест. И здесь резкое ухудшение наступило именно с 2017 по 2019 годы. За десятилетие республика потеряла 5,1 тыс. рабочих мест. Бурятия занимает 55 строчку рейтинга.

На 40 месте Колыма. Здесь, напротив, прослеживается тенденция к улучшению ситуации: за десять лет «в минусе» 15,1 тыс. рабочих мест, за последние три года — 5,2 тыс. Впрочем, это может означать и то, что с 2017 года Магаданская область не так стремительно теряла рабочие места просто потому, что и терять особо было уже нечего, регион специфический, очень удалённый.

В Еврейской АО за десять лет утрачено 6,8 тыс. рабочих мест, за последние три года — 5 тыс. Прироста также нет, есть лишь потери. У ЕАО 38 место в рейтинге.

На 36 месте Приамурье. Здесь за 10 лет утрачено 20,7 тыс. рабочих мест, за последние три года падение замедлилось — в минусе 3,9 тыс. Сработали грандиозные стройки — космодром «Восточный» и Газоперерабатывающий завод ПАО «Газпром», строительство международного мостового перехода в Китай.

30-ю строчку рейтинга занимает Сахалинская область. За десятилетие потеряны 3,2 тыс. рабочих мест, за три последних года — 1,7 тыс.

На 29 месте Забайкалье. Регион потерял за десять лет 3,4 тыс. рабочих мест, за три года — 1,4 тыс.

На Чукотке, которая занимает 28-ю строчку рейтинга, за десять лет утрачено 2,5 тыс. рабочих мест, за последние три года — 1,3 тыс.

На 27 месте Камчатка. За десять лет там утрачено 4,6 тыс. рабочих мест, за три года — 1 тыс.

ЕАО, Сахалин, Забайкалье, Чукотка и Камчатка демонстрируют картину не менее печальную, чем то же Приморье и Хабаровский край, но со своей спецификой. Низкие цифры потерь обусловлены тем, что, как и в случае с Колымой, терять было особо нечего. Сахалин ориентирован на добычу нефти и газа, на добычу водных биоресурсов, Камчатка — на добычу водных биоресурсов и немного на добычу полезных ископаемых. Как видим, ничего нового там создано практически не было, да и в основных отраслях количество рабочих мест снижается. Прироста нет, новых рабочих мест нет, падение есть.

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Единственный регион, который на протяжении десятилетия, и в течение последних трёх лет демонстрировал уверенный рост — Якутия.

В течение десяти лет в республике было создано 6 тыс. новых рабочих мест. А на протяжении последней «трёхлетки» появилось 11,5 новых рабочих мест.

Всего за последнее десятилетие Дальний Восток потерял 112,3 тыс. рабочих мест, за последние три года он почти не наверстал упущенного — в минусе 102,7 тыс. рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, с 2013 по 2019 год Хабаровский край потерял почти 40 тыс. квалифицированных работников. На крупнейших заводах региона прошли многосотенные сокращения. За 2019 год в Хабаровском крае закрылись более 1700 малых предприятий. 2019 год показал, что региональная программа «Развитие рынка труда и содействие занятости населения» фактически провалена.

В ноябре 2019 года, выступая на заседании Совета ДФО по привлечению инвестиций, полпред президента Юрий Трутнев сообщил, что в федеральном округе создано более 43 тыс. рабочих мест. В будущем Трутнев пообещал 160 тыс. рабочих мест.