Москва, , 06:09 — REGNUM Кризис показал, что государство должно вернуть себе функцию планирования экономики, заявил бывший министр РФ Дальнего Востока Александр Галушка в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По словам Галушки, все рассуждения экономистов из второй половины 80-х годов прошлого века о том, что может быть построена либо плановая экономика, либо рыночная и «нельзя быть наполовину беременной» — лишены смысла, что было доказано практикой. В итоге Россия, отказавшись «от нормального государственного планирования разрушила целые отрасли».

«Действительно, насытили рынок потребительскими товарами ценой утраты 60% своего национального ВВП. И, конечно же, план и рынок друг другу не противоречат… Более того, это и есть лучшая форма организации экономики. На примере Китая мы видим, как это все практически было организовано», — продолжил экономист.

По его словам, если сегодня спросить любого предпринимателя, хочет ли он, чтобы государство дало ему приоритеты, коридоры развития и в рамках этих приоритетов оказывало меры поддержки, он бы не раздумывая согласился, потому что в режиме рыночной самоорганизации ничего нельзя сформулировать.

«Конечно, восстановление полноценной современной качественной функции государственного планирования — это то, что нам нужно и в кризис, и после кризиса», — подытожил Галушка.