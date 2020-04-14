Тюмень, , 06:05 — REGNUM В Тюменской области во время карантинных мероприятий, которые продлятся до конца апреля, одни салоны красоты перешли на дистанционную торговлю косметикой, другие ушли в подполье и стали предоставлять свои услуги клиентам на дому. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

В социальных сетях ряд салонов красоты Тюмени проводит онлайн-курсы по уходу за внешностью, создают дискуссии по обсуждению косметики и домашних процедур для лица и тела.

Осторожные нарушители запрета на работу салонов красоты общаются с постоянными клиентами через личные сообщения. Надомники невозмутимо зовут клиентов подстричься: женщин — за 300 рублей, мужчин — за 250 рублей. А в одной из косметологических клиник журналистов издания уверили в выдаче справки о присутствии на приёме.

«Или мы все как нормальные люди не работаем и сидим дома, или ведём себя как крысы», — обратилась к коллегам создательница салона красоты RED Мария Екимова.

Напомним, 13 апреля в Тюменской области зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. И как отмечают в оперативном штабе региона, все вновь выявленные инфицированные заразились не в дальней поездке, а дома.