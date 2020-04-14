Вашингтон, , 06:00 — REGNUM Сокращение нефтедобычи в связи с подписанием нового соглашения ОПЕК+ достигнет 20 млн баррелей в день, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции 13 апреля.

По его словам, распространяемая сейчас информация об уменьшении добычи нефти на 10 млн не совсем верна, и процесс сокращения мирового производства сырья будет гораздо сильнее.

Американский лидер выразил благодарность президентам РФ и Мексики за участие в сделке.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля было подписано соглашение ОПЕК+ о снижении объемов добываемой нефти в мире почти на 10 млн баррелей в день.

Читайте ранее в этом сюжете: В Bloomberg новую сделку ОПЕК+ назвали провалом России