Москва, , 05:40 — REGNUM Роста тарифов в 2020 году ожидают 84% российских операторов фиксированной связи, говорится в результатах исследования, проведённого агентством TelecomDaily.

Отмечается, что в конце 2018 года, когда проводился последний аналогичный опрос, о повышении тарифов в 2019 году говорили 81% респондентов, то сегодня их число увеличилось, и в этот раз большинство из них (62%) уверены, что тарифы увеличатся на 10% и больше.

Операторы также отметили, что отрицательным фактором, оказывающим негативное воздействие на рынок, являются последствия пандемии, объявленной из-за распространения коронавируса — режим самоизоляции, снижение доходов население и падение курса рубля.

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Исследование проводилось с 30 марта по 6 апреля среди 114 представителей рынка фиксированной связи из 15 городов России. Среди опрошенных компаний почти 79% оказывают услуги передачи данных, услуги телефонии — 65%, осуществляют доступ к облакам и ЦОДам — 51%, к сервису ТВ — 47,5%.