Салехард, , 04:51 — REGNUM На Ямале пожилые люди, инвалиды и малообеспеченные семьи получат бесплатные продовольственные наборы. В регионе стартовала акция «Северяне против коронавируса», сообщает оперативный штаб ЯНАО.

Жители автономного округа, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут оставить заявки на получение помощи на сайте www. severyane89.ru и по телефону 8 (34 922) 3−52−58.

Отмечается, что в рамках акции организована доставка готовых обедов врачам и медсестрам, работающим с больными коронавирусом. Кроме того, оплачивается два месяца пользования интернетом малоимущим семьям, в которых есть школьники.

Участники акции «Северяне против коронавируса» закупают продовольственные наборы и заказывают приготовление еды в магазинах и точках общепита, тем самым давая им работу, сообщается на сайте проекта.

Напомним, с 1 по 30 апреля на Ямале установлен режим самоизоляции.