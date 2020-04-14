Нижний Новгород, , 04:20 — REGNUM В арбитраж Нижегородской области за один день поступило свыше 170 исков о самобанкротстве физических лиц. Сообщения о банкротных делах, где заявителями выступили сами должники, занимают в базе арбитража четыре страницы и это только по делам, поступившим в неё 10 апреля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В отличие от малого, среднего бизнеса, а также компаний из реестра стратегических предприятий России, на граждан мораторий на банкротство, установленный на фоне пандемии коронавируса, не распространяется. Между тем в исках о банкротстве преобладающее большинство истцов — сами должники. Судя по данным базы арбитража, в некоторых случаях речь идёт о банкротстве, как минимум двух членов одной семьи.

Суммы задолженности, послужившие основанием для обращения в суд, отличаются. К примеру, Юлию Здобнякову АО «Райффайзенбанк» просит признать банкротом за долг чуть более 1,406 млн рублей. А Есины не могут выплатить долг 448 тыс. рублей и 296 тыс. рублей, и самостоятельно обратились с заявлениями о банкротстве.

Большое количество исков от физлиц также поступило в базу арбитража 9 апреля 2020 года.

Напомним, апрель в России был объявлен нерабочим месяцем. Работодателей обязали сохранить заработную плату работникам на этот период, но далеко не все компании пошли этим путём. Из регионов летят сообщения о сокращении штатов.