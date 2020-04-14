Салехард, , 04:20 — REGNUM Концерн Shell не будет завершать сделку по созданию совместного предприятия на базе «Меретояханефтегаз» (ЯНАО) «в связи с негативным воздействием внешних факторов». Об этом сообщает пресс-служба концерна.

При этом планы «Газпром нефти» не меняются. Компания продолжит разработку активов, которые входят на Ямале в периметр предполагаемого совместного предприятия — Меретояхинское месторождение, Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка. До конца 2020 года самостоятельно, в соответствии с ранее утвержденным планом работ, «Газпром нефть» планирует ввести в эксплуатацию Тазовское месторождение.

Отмечается, что решение Shell не повлияет на сотрудничество с «Газпром нефтью» в рамках существующих совместных активов и по другим перспективным возможностям. В конце марта была закрыта сделка по расширению деятельности совместного предприятия «Газпром нефти» и Shell — «Салым Петролеум Девелопмент» в ХМАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение открыто в 1962 году. В пределах месторождения выявлено четыре газовых, пять газонефтяных и три газоконденсатных залежи. Первоначальные объемы извлекаемых ресурсов составляли 438 млн. тонн нефти и 186 млрд. кубометров природного газа. Дополнительно проведенные геологоразведочные работы показали, что запасов здесь значительно больше, но они относятся уже к трудно извлекаемым запасам (ТРИЗ).

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