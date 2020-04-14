Москва, , 03:42 — REGNUM Акционерный коммерческий банк «Азимут» (Москва), обанкроченный в октябре 2015 года, исключён из реестра банков-участников системы страхования вкладов. Причиной этого послужила ликвидация банка, созданного в ноябре 1994 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банк лишился лицензии 19 июня 2015 года, будучи по размеру активов на 648-м месте в банковской системе РФ. Среди причин отзыва лицензии — высокорискованная кредитная политика и несоздание адекватных резервов. В итоге компания была вовлечена «в проведение сомнительных транзитных операций». На начало февраля 2020 года у «Азимута» были долги перед 22 кредиторами на сумму чуть более 86 млн рублей.

Небольшой банк на момент отзыва лицензии имел обязательства на сумму 160,97 млн рублей, из которых на вклады индивидуальных предпринимателей и граждан приходилось чуть более 134,85 млн рублей.

По данным госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», на сегодня в системе страхования остаются 715 кредитных организаций, из которых 358 — это действующие банки, которые имеют лицензию для работы с физлицами, а ещё 351 организация из реестра на сегодня находится в стадии ликвидации. Также шесть банков из реестра утратили своё право работать с деньгами граждан.

До «Азимута» из списка исключили «Московский нефтехимический банк», который также был обанкрочен и лишён лицензии, а впоследствии ликвидирован.