Казань, , 03:19 — REGNUM За первую неделю апреля 2020 года в Татарии репчатый лук подорожал почти на 13%. В этот же период продолжался рост цен на некоторые овощи и бакалею, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные Татарстанстата.

По данным ведомства, на 6 апреля 2020 года за килограмм лука репчатого в республике в среднем просили 27,94 рубля, что на 12,9% больше, чем за неделю до того — 24,75 рубля. Также за неделю подорожала морковь — на 7,8%, до 23,97 рубля, белокочанная капуста — на 3,5% (до 18,71 рубля), картофель — на 2,2% (до 18,42 рубля), яблоки — почти на 2% (до 83,21 рубля). Продолжает дорожать сахар (прирост за неделю на 3,1%, до 30,4 рубля) и гречка, ставшая дороже на 25% (до 58,52 рубля).

При этом почти на 0,1% подешевела водка — до 568,98 рубля за литр и на 0,6% пшено — до 51,49 рубля.

Напомним, ранее существенный рост в разных регионах России отмечался на имбирь, лимон и чеснок, которые используют для профилактики простудных заболеваний. В некоторых городах страны также органы статистики и ранее фиксировали удорожание гречи, сахара.