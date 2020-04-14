Вашингтон, , 02:35 — REGNUM 25 развивающихся стран на шесть месяцев освобождены от обслуживания долгов перед Международным валютным фондом (МВФ) решением руководства организации в связи с пандемией нового коронавируса, 13 апреля сообщается на сайте МВФ.

Большинство внесенных в список стран — африканские республики. Также в число освобожденных от выплат вошли Афганистан и Таджикистан. Для погашения их задолженностей перед фондом будут использованы средства специального трастового фонда МВФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в МВФ объявили об увеличении с $50 млрд до $100 млрд помощи странам, пострадавшим от распространения коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: МВФ объявил об увеличении размера помощи из-за пандемии коронавируса