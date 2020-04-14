Нью-Йорк, США, , 02:06 — REGNUM Новое соглашение о сокращении добычи нефти, принятое странами ОПЕК+, назвали 13 апреля провальной для России в агентстве Bloomberg, ссылаясь на близкие к Кремлю источники.

По мнению авторов статьи, России пришлось пойти на серьезные уступки, чтобы новая сделка состоялась.

«На фоне обвала рынка (президент России Владимир) Путин согласился на сокращение добычи нефти на 2,5 млн баррелей в сутки от контрольного уровня в 11 миллионов баррелей (с учётом газового конденсата). Это примерно в четыре раза больше, чем сокращение, от которого он отказался в начале марта, и больше, чем сокращение, на которое придется пойти Саудовской Аравии, если отсчитывать от мартовского уровня», — пишет агентство.

Таким образом, пояснили источники Bloomberg, хотя сделка и принесла облегчение Москве, она выглядит как «болезненная неудача» России. Причиной неудачи собеседник издания назвал то, что российские власти не смогли верно оценить негативный эффект, который окажет на мировую экономику распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в мае и июне сократит объём добычи нефти на 2,5 млн баррелей в сутки в соответствии с условиями сделки ОПЕК+. Общий объём сокращения добычи всеми странами в рамках сделки составит 9,7 млн баррелей в сутки.

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