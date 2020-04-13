Лондон, , 23:57 — REGNUM На мировом нефтяном рынке царит смешанное настроение 13 апреля, основные марки нефти на Лондонской бирже торгуются разнонаправленно.

К настоящему моменту июньские фьючерсы Brent подорожали на 37 центов (1,18%), до $31,85 за баррель. Диапазон сессии Brent — от $30,63 до $33,25 за баррель.

Майские фьючерсы WTI подешевели на 35 центов (1,54%), до $22,41 за баррель. Диапазон WTI составляет $22,05 — $24,59 за баррель.

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