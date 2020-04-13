Лондон, , 21:31 — REGNUM Мировые цены на нефть снова растут в ходе торговой сессии 13 апреля на Лондонской бирже, однако Brent и WTI поднимаются неравномерно.

К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent выросли в цене на 65 центов (2,06%), до $32,13 за баррель. Майские фьючерсы WTI поднялись на восемь центов (0,35%), до $22,84 за баррель.

Нефтяные цены поддерживает соглашение ОПЕК+ о рекордном сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, к которому также намерены присоединиться США и другие страны, не входящие в картель.

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