Москва, , 21:32 — REGNUM К началу июля в России от 7 до 10 млн человек могут лишиться своих рабочих мест из-за простоя в работе предприятий, вызванного распространением коронавируса и режимом самоизоляции. Об этом 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

«Есть оценка, что 7−10 миллионов безработных у нас в начале июля может прибавиться», — отметил экономист.

Однако главная проблема даже не в большом количестве безработных. Намного острее встанет вопрос с их локализацией.

«Они будут сконцентрированы в больших городах, потому что сфера услуг и торговли — это большие города. И возможность пойти посадить картошку, чтобы как-то выжить, у них отсутствует», — отметил Хестанов.

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