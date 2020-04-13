Ростов-на-Дону, , 20:46 — REGNUM В Ростовской области подсчитали, какой экономический урон будет нанёс бюджету региона в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 13 апреля.

«Мы просчитываем наши возможности в складывающейся ситуации. Только по предварительной оценке, потери бюджета Ростовской области в 2020 году могут составить от 17 до 20 млрд рублей», — привёл данные глава региона Василий Голубев.

В целях экономии бюджетных средств на Дону перенесли большинство государственных закупок, не связанных с выполнением антикризисных мер, на более позднее время.

ИА REGNUM напоминает, что большинство предприятий малого и среднего бизнеса в Ростовской области приостановили работу. В регионе утверждён перечень системообразующих организация, чья деятельность в нынешних условиях продолжается.