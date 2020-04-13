Клайпеда, Литва, , 20:39 — REGNUM Танкер с нефтью из Норвегии, предназначенной для Белоруссии, прибыл в порт литовской Клайпеды. Об этом 13 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Тищенко уточнил, что танкер с нефтью прибыл в порт Клайпеды 13 апреля около полудня, предполагается, что он сегодня же станет на разгрузку. Далее нефть доставят по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.

Первую партию нефти Белоруссия заказала в январе, её объём составляет около 86 тысяч тонн. Нефть будет поставляться с месторождения Johan Sverdrup через Клайпеду. В марте для Белоруссии в литовскую Клайпеду уже приходили несколько танкеров с нефтью.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о прибытии танкера с азербайджанской нефтью для Белоруссии в порт Одессы «Южный». Всего за апрель госконцерн «Белнефтехим» рассчитывает получить 170 тысяч тонн так называемой альтернативной нефти. Сумма сделок и доставки не называется, но, по подсчётам экспертов, такая нефть обойдётся Белоруссии примерно на треть дороже, чем поставляемая Россией по нефтепроводу «Дружба».

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