Оттава, 13 апреля 2020, 20:15 — REGNUM Порядка шести миллионов жителей Канады попросили у властей финансовую помощь, передаёт 13 апреля СВС.
Обработано правительством уже примерно 5,4 млн запросов. Рост запросов на финансовую помощь связан с экономическим кризисом, возникшим из-за пандемии.
Напомним, в Канаде количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 24,8 тыс., количество летальных исходов достигло 764, а число излечившихся — 7,1 тыс.
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