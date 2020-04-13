Бишкек, , 20:06 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения намерена отправить положительные образцы тестов на коронавирус из Киргизии в свою лабораторию в Англии для проведения более детального анализа разновидностей коронавируса, распространившегося по республике. Об этом сообщает местное представительство ВОЗ.

Также международная организация организовала дистанционное обучение 96 сотрудников киргизстанских лабораторий, проведя семинары по безопасности при работе с особо опасными биоматериалами.

Учащимся продемонстрировали обучающие видеоролики, посвященные основам биологической безопасности при сборе, транспортировке и обработке биоматериалов для тестирования на коронавирус, а также применению тест-систем, основанных на методе полимеразной цепной реакции.

Отмечается, что ранее, в марте 2020 года, свыше 300 киргизстанских медиков также прошли спецподготовку по клиническому ведению пациентов с коронавирусной инфекцией.

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