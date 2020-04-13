Рим, , 20:02 — REGNUM «Европа не смогла продемонстрировать необходимой солидарности» во время «одного из самых серьезных кризисов в истории», сказано в письме главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, опубликованном в Financial Times в понедельник, 13 апреля.

Вместо «командной игры» руководители целого ряда стран демонстрируют «эгоизм и персонализм», что вызывает грусть и заставляет задуматься «не только итальянцев, но и всех граждан ЕС», отметил также Ди Майо.

Как сообщалось ранее, министры финансов стран ЕС отклонили предложение Италии и ряда других стран о выпуске специальных евробондов для ликвидации экономических последствий пандемии и введенных ограничений. Вместе с тем министры договорились о выделении на борьбу с экономическими последствиями пандемии 540 млрд евро, в основном — кредитных средств, которые смогут получать правительства стран-членов.

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