Нижний Новгород, , 19:57 — REGNUM Испытательная лаборатория «Главного управления автомобильных дорог» Нижегородской области расширила область деятельности, — сообщает пресс-служба правительства региона.

В этом году предприятие приобрело новое оборудование, позволяющее работать по международным стандартам. Приборы могут выявлять несоответствие рецепту изготовления асфальтобетона, определять его устойчивости к колееобразованию, измерять уклоны, ровность, геометрию дорожных покрытий, определять модуль упругости дорожных одежд, коэффициент сцепления колеса автомобиля с поверхностью дорожного полотна.

Региональная программа нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год включает в себя 191 объект общей протяженностью 878,4 км, в том числе 24 объекта в Нижнем Новгороде, семь объектов в Дзержинске и 160 в районах Нижегородской области.