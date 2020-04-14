Тегеран, , 07:48 — REGNUM Иран экспортировал в соседние страны товаров на сумму $ 20,3 млрд за 10 месяцев предыдущего иранского года (завершился 20 марта). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 апреля.

По данным иранского министерства промышленности, рудников и торговли, власти планировали экспортировать товаров на сумму 48 миллиардов долларов за весь прошлый год, однако к концу десятого иранского месяца Дей, приходящегося на 20 января 2020 года, было экспортировано 20,3 миллиарда долларов в денежном выражении.

Агентство IRNA также сообщило, что малый, средний и крупный бизнес должен был экспортировать в прошлом году ненефтяных товаров на сумму 70 миллионов евро, из которых 55 миллионов были реализованы в течение первых 10 месяцев.

Расширение бартерного сотрудничества в целях содействия производству, торговле и, в частности, экспорту является важным фактором в свете увеличения экспортных мощностей за счет резкого роста промышленного сектора. Новый иранский год был назван годом «скачка производства». В Иране было представлено 40 проектов в семи областях. Контроль за импортом и расширение экспорта было предусмотрено в контексте пяти проектов.