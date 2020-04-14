Тегеран, , 07:51 — REGNUM 11 апреля управляющий Центральным банком Ирана (ЦБИ) Абдолназер Хеммати сослался на планы поддержки банковской системы для борьбы с негативными экономическими последствиями коронавируса, заявив, что ЦБИ не пожалеет усилий для того, чтобы экономика не пострадала в сложившейся ситуации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Правительство и Центробанк стараются предоставить более обширную безвозмездную помощь, но несправедливые санкции США, снижение цен на нефть, расходы на борьбу с коронавирусом поставили бюджет в тяжелое положение», — написал Хеммати в своем посте в Instagram.

Он отметил, что иранская банковская система готова предоставить средства для уязвимых слоев общества. Далее Хеммати сообщил, что Центральный банк будет предоставлять кредиты пострадавшим учреждениям.

Ранее Хеммати в своем письме в Международный валютный фонд (МВФ) подробно остановился на правах Ирана пользоваться финансовой помощью МВФ, а затем обвинил США в препятствовании получению финансовой помощи.

«Примерно месяц назад после объявления МВФ о предоставлении быстрой и безоговорочной помощи тем странам, которые борются с коронавирусом, я заявил о просьбе Ирана воспользоваться своим правом, но некоторые люди за рубежом были вынуждены отменить не предпринимать никаких усилий», — написал Хеммати в своем посте в Instagram.