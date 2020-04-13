Бразилиа, , 19:36 — REGNUM Правительство Бразилии запустит программу на 10 млрд реалов ($1,9 млрд) для поддержки микропредприятий с хорошей кредитной историей, 13 апреля сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что программа будет нацелена на фирмы с годовым доходом до 360 000 реалов. Выделение средств будет контролировать государственная компания Caixa Economica Federal.

Экономика Бразилии, как и всего мира, несет громадные убытки от глобальной эпидемии коронавируса. В стране выявлены 22 318 случая заражения коронавирусом, 1241 человек умер от COVID-19.

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