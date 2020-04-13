Нью-Йорк, США, , 19:23 — REGNUM Зарплаты тем сотрудникам издательского дома Conde Nast, которые не будут сокращены, снизят из-за экономических проблем, пишет 13 апреля The New York Times.

Сокращены будут зарплаты наиболее высоко оплачиваемых специалистов. На десять-двадцать процентов сократят зарплаты тем, у кого ежегодный заработок превышает сто тысяч долларов.

Это временная мера, отмечает исполнительный директор Conde Nast Роджер Линч, и коснётся она меньшей части сотрудников. Зарплаты будут вновь повышены через пять месяцев.

У самого Линча зарплата сократится на 50%. Ожидается и сокращение штата, причём новых людей в издательство уже не принимают.

Напомним, Conde Nast издаёт Vogue, GQ, Vanity Fair, а также Architectural Digest, The New Yorker, Bon Appetit.

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