Нью-Йорк, США, 13 апреля 2020, 19:23 — REGNUM Зарплаты тем сотрудникам издательского дома Conde Nast, которые не будут сокращены, снизят из-за экономических проблем, пишет 13 апреля The New York Times.
Сокращены будут зарплаты наиболее высоко оплачиваемых специалистов. На десять-двадцать процентов сократят зарплаты тем, у кого ежегодный заработок превышает сто тысяч долларов.
Это временная мера, отмечает исполнительный директор Conde Nast Роджер Линч, и коснётся она меньшей части сотрудников. Зарплаты будут вновь повышены через пять месяцев.
У самого Линча зарплата сократится на 50%. Ожидается и сокращение штата, причём новых людей в издательство уже не принимают.
Напомним, Conde Nast издаёт Vogue, GQ, Vanity Fair, а также Architectural Digest, The New Yorker, Bon Appetit.
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