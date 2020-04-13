Москва, , 19:25 — REGNUM Падение российской экономики по итогам 2020 года может достигнуть 7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

По его словам, дать уверенный прогноз относительно того, на сколько именно произойдёт спад, сейчас не способен никто. В истории ещё не было аналогичных прецедентов, по которым можно было бы оценить скорость восстановления. Причём уровень падения может сильно меняться в разрезе по отраслям.

«Если бы нечто подобное было в прошлом, можно было бы посмотреть на статистику по аналогичному случаю и, сравнив время простоя, делать прогноз. Немного внушает оптимизм, что большинство предприятий непрерывного цикла — нефтегазовый сектор, производство, металлургия — такие предприятия работают», — сказал экономист.

В то же время очень сильно пострадала сфера услуг, транспортная сфера, мелкая розничная торговля — именно на них пришёлся главный удар режима самоизоляции, отметил эксперт. Если же ограничительные меры продлятся до июня, то, вероятнее всего, Россию ждет серьезный спад в экономике, считает он.

«Нижняя граница потерь — в районе 2%. Верхняя граница, если всё будет совсем плохо и взрывным образом будет расти безработица, — где-то в районе 5−7%», — сказал экономист.

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