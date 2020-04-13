Ашхабад, , 19:10 — REGNUM В ходе торгов на бирже Туркмении за неделю туркменские предприятия заключили 46 контрактов с иностранными и местными предпринимателями на общую сумму $25 млн 325 тысяч (1 млрд 867 млн рублей), передает «Turkmenistan.ru».

Участие в торгах приняли бизнесмены из Афганистана, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов. Их интерес вызвали произведенные в Туркмении бензин и карбамид.

Туркменские же коммерсанты приобрели полипропилен, некондиционный полипропилен, полиэтилен, ковры ручной работы и хлопок-волокно.